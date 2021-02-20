شكرا لقرائتكم خبر عن جينفير جارنر تقدم ثالث تجاربها مع نتفليكس من خلال Family Leave والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتفليكس عن تعاقد جنيفير جارنر على بطولة فيلم Family Leave على الشبكة، ليكون ثالث أفلام جارنر الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا التي تقدمها مع Netflix.

فيلم Family Leave فيلم كوميدي عائلي تلعب فيه جارنر دور البطولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء جارنر تصوير فيلم الخيال العلمي القادم The Adam Project إلى جانب رايان رينولدز وزوي سالدانا ومارك روفالو.

وكانت خيبة أمل كبيرة عاشتها الممثلة العالمية جينيفر جارنر قبل عامين، حينما فشل فيلم Peppermint الذى قامت ببطولته على مستوى الإيرادات، حيث نال ردود فعل سلبية للغاية وانتقادات لها، إلا أن الفيلم وبعد عامين من عرضه في دور العرض فاجأ الجميع حينما تم طرحه بأحد المنصات، الفيلم تمكن من الوصول للرقم الأعلى مشاهدة على شبكة نتفليكس بعد عرض في الأول من ديسمبر، الأمر الذى أشعر جارنر نفسها بالدهشة مثلما أكد موقع ديلى ميل، حين نشر تقرير أشار فيه إلى أن الممثلة الشهيرة لم تكن تتوقع ما حصل من نجاح أخير للفيلم.

جينيفر جارنر بدورها علقت على الأمر عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام حين كتبت "يا لها من مفاجأة جميلة، من مشاهدتكم للفيلم بهذا الشكل".