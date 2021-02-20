شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا أصلى وأنتوا سكة" دويتو يجمع بين أحمد شيبة وحمدى إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الشعبى أحمد شيبة لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، والتى يقوم بتسجيلها على طريقة الديو، حيث يشاركه فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، والأغنية من كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

وكان المطرب أحمد شيبة تعاون مع الملحن وليد سامى في أغنية سينجل بعنوان "المصلحجية كترو"، وهى من كلمات عمرو قطب، وتوزيع طة حكيم، والذى تم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كما قدم أحمد شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

فى جانب آخر طرح مؤخرا المطرب الشعبى حمدى إمام أغنية "أنا زى أبويا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات محمد النجار، ألحان محمد غنيم، توزيع محمد عبد السلام، ومهندس الصوت محمد جودة.