تعرف على موعد عرض فيلم أمير المصرى LIMBO فى أيرلندا

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أمير الصرى أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO فى دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا يوم 30 يوليو، وقريباً فى دور العرض حول العالم، يأتى ذلك تزامناً مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA).

أمير المصرى قد تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل وذلك بعد الأداء الاستثنائى الذى قدمه فى الفيلم وقد تنافس أمير على الجائزة مع النجم المخضرم أنتونى هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذى لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى حصد فيه 3 جوائز الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI "، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأدا التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".

وتدور أحداث فيلم Limbo حولو شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأمريكي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، وينافس حاليًا بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.