محمد الفلاح - مسلسل مصري يحقق مليار مشاهدة في 40 حلقة

السبت 20 فبراير 2021

حقق المسلسل المصري "لؤلؤ" (بطولة مي عمر) مليار مشاهدة خلال فترة عرضه، على فيسبوك ويوتيوب، وفق الشركة المنتجة "سينرجي".



واحتفى حساب "سينرجي" على فيسبوك بنجاح المسلسل بعدما شهدت حلقاته ومجموعها 40 تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، حتى عرض الحلقة الأخيرة، الخميس.

ونشر الحساب أرقام مشاهدة المسلسل التي قال إنها وصلت إلى "مليار مشاهدة في 40 حلقة".

ولاقت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل تفاعلا كبيرا على الشبكات الاجتماعية خصوصا مشهد قتل "مجدي" (إدوارد) لـ"بودا" (محمد الشرنوبي).

جزء ثاني

وأعلنت الشركة المنتجة بدء التحضير لجزء ثاني من المسلسل، مشيرة إلى أن صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خصوصاً أن هناك جزءاً ثانياً من العمل ستكون أحداثه أكثر تشويقاً.

المسلسل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وهيدي كرم وإدوارد ونجلاء بدر ونيرمين الفقي وعماد زيادة وسلوى عثمان ومحمد الشرنوبي، قصة وسيناريو محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.