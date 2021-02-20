شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان وزوجته ديبورا وسط العاصفة الثلجية فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجم العالمى هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فورنيس، وهما يتحديان درجات الحرارة المنخفضة والثلوج أثناء خروجهما وسط العاصفة الثلجية فى مدينة نيويورك، حيث شوهد الزوجان يخرجان منفصلين للقيام ببعض المهمات في جميع أنحاء المدينة خلال العاصفة الثلجية.

وكان الممثل العالمي هيو جاكمان احتفل بالذكرى الـ65 لميلاد زوجته ديبورا لي فورنيس، حيث شارك المخرج الأسترالي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وهنأ النجم البالغ من العمر 52 عاما، زوجته عبر إنستجرام قائلا: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة. تلهمني كل يوم شجاعتك وذكاؤك وحنكتك وولاؤك وإبداعك وبهجتك للحياة وعفويتك. أحبك أكثر بكثير مما يمكن أن ينقله أي تعبير".

هيو جاكمان واحد من أهم نجوم هوليوود وأعلاهم أجراً بسبب جماهيريته الكبيرة حول العالم، حيث تمكن من لعب كل الأدوار الممكنة بمجموعة من أهم الأعمال السينمائية، ما بين الخيال العلمي إلى الأكشن والدراما وغيرها.