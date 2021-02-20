شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يشارك فى بطولة مسلسل "زى البيت الوقف" مع زينة والسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مصطفى درويش فى مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة الفنانة زينة وأحمد السعدنى، المقرر عرضه فى رمضان، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، حيث يعد المسلسل اللقاء الأول بين مصطفى وزينة فى الشاشة.

ويعد مسلسل زى البيت الوقف أول لقاء يجمع بين زينة وأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز.

ويصور أيضا مصطفى درويش دوره فى مسلسل " ضد الكسر" بطولة النجمة نيللى كريم، الذى يعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل، تأليف عمرو الدالى، إخراج أحمد خالد، وانتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل "جمع سالم" العام قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.