محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع محمود عبد العزيز بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استعاد الفنان محمود حميدة، ذكرياته مع النجم الكبير محمود عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016.

ونشر حميدة، صورة نادرة له مع عبد العزيز عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها الراحل وهو يداعب طفلة يحملها الأول.

يشار إلى أن آخر أعمال محمود حميدة السينمائية فيلم "الغسالة"، الذي قام ببطولته بجانب كلا من ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد فتحي وشيرين رضا، تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ‏ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏