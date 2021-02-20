سوزان نجم الدين تهنئ كارول سماحة على كليبها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة سوزان نجم الدين بفكرة كليب"شكرا" للفنانة كارول سماحة، موجهة التهنئة لها بعد طرحه مؤخرا على يوتيوب.

وكتبت "سوزان" عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك حبيبتي (كارول).. الفكرة كتير رائعة والديو أروع مع الغالي المبدع هاني شاكر".

أغنية "شكرا" من كلمات أحمد المرزوق، وألحان مستوحى من اللون تركي.

يذكر أن كارول سماحة، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية احتفالا بعيد الحب.

كما طرحت ألبومها الغنائي ليلة رأس السنة، وحمل اسم "كريسماس كارول"، وتضمن الألبوم 9 أغاني وهي "من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبي، بآخر الشارع، يسوع جايي، ملك السلام".