شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عنتر الحلق.. خالد أنور يكشف عن دوره فى مسلسل النمر مع محمد إمام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب خالد أنور أنه سوف يقوم بأداء شخصية "حسن عنتر الحلق" ضمن حلقات مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، من إنتاج شركة سينرجى.



خالد أنور "حسن عنتر الحلق"

ونشر أنور، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له من كواليس تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "شخصية حسن عنتر الحلق، مسلسل النمر، رمضان 2021 إن شاء الله، لسه الحلو مجاش.. ادعولنا".





ويشارك الفنان الشاب خالد أنور فى مسلسل النجم محمد إمام "النمر"، المقرر عرضه فى موسم دراما شهر رمضان، ويظهر فى دور ابن الفنان بيومى فؤاد الذى يدخل فى صراعات مع بطل العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وأكشن.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.