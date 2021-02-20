شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أتألم من غياب بعض زملائى عن التمثيل ودورى فى "الفرح" وجعنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله إن فيلم "الفرح" وشخصيته صلاح وردة كانت صعبة جدا، مضيفا: "الشخصية وجعتنى جدا، وسببت لى ألم شديد لدرجة إنى قلت يا رب صلاح عبد الله لا يكون صلاح وردة، وأنا أشاهد عددا كبيرا من الفنانين والشهرة معاهم فى فترة من عمرهم وفى أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانون من الضائقة المالية".





وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة وأدارت معه الحوار ابنته الكبرى دنيا، أنه يتألم بشدة من غياب بعض الزملاء عن المشاركة فى الأفلام، مستطردا: "طوال 40 سنة أقوم بالتمثيل ودائما أجد زملاء يعانون من قلة الأعمال، ولكنى دائما أطالب الجميع بالسعى وربنا هو الرزاق".

وأشار صلاح عبد الله إلى أنه عندما يقوم بأداء شخصية قوية مثل مسلسل ذئاب الجبل يجد نفسى يقعد فترة بدون شغل، مضيفا: "عادل إمام كان بيقول لى مصطلح قوة الربط وأهمية التواصل دائما على الساحة الفنية، ولكنى لا أستطيع أن أتواصل بشكل دائم لأنى لى أسرة وظروف خاصة".