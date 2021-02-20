شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "ساندى" من حلوة الدنيا سكر تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة فى أول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت حكاية "ساندى كراش" من مسلسل حلوة الدنيا سكر، والتى قدمت خلالها الفنانة هنا الزاهد شخصية ساندى، الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc، أكثر من 50 مليون مشاهدة.

وقالت سينرجى، عبر منصاتها على تويتر وفيس بوك، إن شخصية ساندى، من مسلسل حلوة الدنيا سكر، تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة فقط فى أول أسبوع عرض حلقات المسلسل.





وتعرض قناة dmc فى الثامنة مساء اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "المتخصصة" وهى ثانى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذى تخوض به النجمة هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك بعد انتهاء عرض الحكاية الأولى من العمل الأسبوع المنصرم وحملت اسم "ساندى كراش" وشاركها البطولة محمد كيلانى.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك فى بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك فى بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" بمشاركة عمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.