شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشريف بـ"الطبلة" ومارادونا عازف أوكورديون فى صورة نادرة منذ 31 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة قديمة جمعت الراحلين الفنان المصرى العالمى عمر الشريف، مع أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا، تعود لنحو 31 عاما وتحديدا عام 1990، مع بعض الأصدقاء خلال حفل خاص.



عمر الشريف ومارادونا

وظهر فى الصورة المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، عمر الشريف وهو يمسك "طبلة" فى يديه، بينما يقوم مارادونا بالعزف على آلة الأكورديون، وقيل عن الصورة إنها كانت فى إيطاليا عندما كان مارادونا لاعبا محترفا فى صفوف نابولى الإيطالى.





فى سياق مختلف، قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن الأرجنتين تصرخ بعد سلسلة تسريبات لمحادثات عبر الواتس آب لجميع الذين كانوا يعيشون حول أسطورة كرة القدم العالمى دييجو أرماندو مارادونا، ولا سيما جراح الأعصاب، وطبيبه الخاص ليوبولدو لوكى، الذى قام بتزويده بالكحول والماريجوانا يوميا تقريبا، وتجرى التحقيقات الآن أنها كانت محاولات للتخلص من نجم "كرة القدم"، مؤكدة أن مارادونا ضحية إهمال قاتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات التى تمت بين لوكى وأحد مساعديه فى رعاية مارادونا، وقال لوكى بإحدى المحادثات، أخبرونى أن شارلى بالأمس رتب لدخول امرأة فى الليل، وقدم له البيرة.

وشارلى هو كارلوس إيبانيز، صديق ابن عم والد روسيو أوليفا، حبيبة مارادونا السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوكى قال "لا يمكننى تحمل أكثر من إعطاء شارلى الماريجوانا لدييجو، لا اعرف كيف يمكننى إيقاف ذلك"، وهذا ما تعتبره الصحيفة افتقار إلى الاحتراف من الفريق الطبى الذى كان يراعى مارادونا والذى نسقه ليوبولدو لوكى.

وفى أحد المحادثات، قال مساعد لوكى فى أحد المحادثات "لقد اعتاد التدخين كل يوم"، وما يلى هو أسوأ ما فى الأمر: "لقد وجدت آثارًا للماريجوانا المفرومة فى كل مكان ورائحة فى المنزل، فالرجل يمارس الجنس فى غرفة الخدمة مونونا (طباخة مارادونا).