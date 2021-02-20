شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تكشف عن شخصيتها فى "اللى مالوش كبير" مع ياسمين والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها سوف تقوم بأداء شخصية "نادين" ضمن حلقات مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، من إنتاج شركة سينرجى.



دنيا عبد العزيز

ونشرت دنيا صورة من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: " نادين.. من اللى مالوش كبير".



دنيا عبد العزيز

وسبق وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن اسم شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير"، ونشرت ياسمين صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "غزل اللى ملوش كبير"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين فى إطلالاتها وجمالها.

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من: كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.