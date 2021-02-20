شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : العلايلى أقرب الفنانين إلى قلبى وسعيد إنى اتكرمت فى دورة تحمل اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله: "إن الراحل عزت العلايلى هو من أقرب الفنانيين إلى قلبى وعشنا حياة طويلة معا، وهو نجم كبير جدا وله مسيرة فنية مختلفة، وأنا فخور بأننى تكرمت فى مهرجان الإسكندرية فى دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى".

وتابع صلاح عبد الله: "المنتج ممدوح الليثى اتصل بى أثناء تصوير فيلم (الدادة دودى) وكان هو رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، وأصر على حضورى لاستلام جائزة بالمهرجان، وأيضا هناك موقف رائع من الفنان الكبير محمود حميدة وحديثه عنى، وقال إن صلاح عبد الله فنان كبير وهو يعطى انطباعا ومعنى مصر وأهل مصر".





وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة وشاركت فى إدارة الحوار ابنته دنيا، أن كل فنان يحلم بالوصول إلى القمة ولو لم يستطع من المهم أن يكون قريبا منها، مؤكدا: "فى ناس تيأس وتستسلم وهناك العديد من النماذج، والحمد لله حققت حوالى 60% من أحلامى خلال مشوارى المهنى".

وعن المستر سين فى حياته أجاب صلاح عبد الله أنه قدم العديد من المشاهد المهمة مضيفا: "منها مشهد لوحيد حامد مع يسرا من فيلم دم الغزال، وأيضا مشهد مع ماجد الكدوانى فى فيلم كباريه، وهو من أجمل الأدوار فى مسيرتى وله موقف رائع عن الشخصية إنه لا يشرب الخمر ويقوم بالذهاب لعمل عمرة على الرغم من إنه يدير كباريه".