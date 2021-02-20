صلاح عبد الله مع عمرو الليثى تريند رقم 1 على تويتر بالتزامن مع إذاعة الحلقة

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حلقة الفنان القدير صلاح عبد الله مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة التريند رقم 1 على مستوى مصر بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أثناء إذاعة الحلقة.

ولأول مرة يلتقي الإعلامي عمرو الليثي وكاميرا برنامج واحد من الناس بأسرة الفنان الكبير صلاح عبد الله بمنزله، وظهور خاص لزوجته وبناته.

وكشف صلاح عبد الله عن التحديات التي واجهته وسبب منع بناته من التمثيل ويحكي عن أيام الفقر والمرض، وحكايته مع كتابة الشعر. وأعرب الإعلامى عمرو الليثى عن سعادته بلقاء الفنان صلاح عبد الله فى منزله بعد سنوات طويلة من آخر لقاء بينهما، وشاركته الحوار دنيا صلاح عبد الله وهى البنت الكبرى له ولأول مرة ستقوم بمحاورة والدها. وقال الفنان الكبير صلاح عبد الله إنه تفاجأ بمشاركة دنيا صلاح عبد الله الحوار مع الإعلامى الكبير عمرو الليثى.



دنيا صلاح وعمرو الليثى

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن "هناك أكثر من لقب محبب له منهم عم صلاح عبد الله، والفنان القدير، وأنا ماعنديش تحفظ على الألقاب، وأول موقف حصل لى فى فيلم (دم الغزال) مع وحيد حامد وإصراره على كتابة الفنان القدير صلاح عبد الله على تتر الفيلم، وأنا عمرى ما حسيت بالنجومية وأنا ممثل ولا أشغل بالى بالألقاب".

وكشفت دينا ابنته عن لقب خاص وهو "صاصا" وهو لقب محبب داخل البيت، وأكد صلاح عبدالله: "هذا اللقب كان من اختراع ياسمين عبد العزيز وغادة عادل قالتلى أستاذ عم صلاح". وأضاف صلاح عبد الله: "الإعلامى الكبير مفيد فوزى أبلغنى أنه نفسه يطلع معايا ببرنامج (سطوح عم صلاح)".