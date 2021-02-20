شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : خليت محمود مرسي يغنى فى مسلسل "أبو العلا 90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صلاح عبد الله : "إن الشىء الوحيد الذى بدأته وكملته في مشوار حياتى هو التمثيل، وأحمد الله لأنى أعشق التمثيل وربنا أنعم عليا بأكثر مما أستحق، وكان عندى العديد من الهوايات الأخرى منها لعب الكورة والشطرنج ولكنى لم أستكمل تلك الهوايات، والشعر أعتقد أننى أكتب كلمات قريبة من الشعر ولكنها ليست شعرا بمعناه المهنى، وهي كلمات تأتى فى مخيلتى وأكتبها، وكتبت تترات مسلسلات وخليت محمود مرسى قام بالغناء فى أبو العلا 90، والمخرج الكبير محمد فاضل اتصل عليا وكان يريد منى أن أكتب الأغنية، وذهبت إلى هانى شنودة لتلحين الكلمات وبالفعل قام العملاق محمود مرسى بغنائها بمسلسل أبو العلا 90، وهى المرة الوحيدة التى قام محمود مرسى بالغناء فيها".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة وأدارت معه الحوار ابنته دنيا صلاح: "عشت ببولاق وهم أولاد البلد الجدعان، وأخى الكبير عند وفاته أصر على الذهاب إلى بيت العيلة ببولاق والجيران هناك وقفوا مع أخى وقفة ولاد البلد"، مضيفا: "أوردارات الشغل فى بداية حياتى كانت تأتى عند عم ابراهيم النجار فى بولاق".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "جمال الحريم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.