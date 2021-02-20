شكرا لقرائتكم خبر عن هدير عبد الناصر: محمد سامى هو من رشحنى لدور مروة فى مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى عمر أثناء استضافتها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، عن مشاركتها فى مسلسل نسل الأغراب المقرر عرضه فى رمضان القادم، من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا قائلة: "هو مسلسل صعيدى ولأول مرة أقدم دور صعيدى والورق جيد جدا، والمسلسل ككل مبهر".

وقالت الفنانة هديرعبد الناصر، أثناء استضافتها بصحبة مى عمر فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى: "المخرج محمد سامى هو من رشحني لدور مروة فى مسلسل لؤلؤ، فهو تعرف علىّ وعلى الكثير من الوجوه الشابة أثناء زيارته للمعهد العالى للفنون المسرحية"، وأضافت: "هناك الكثير من الناس حبوا علاقة الصداقة بين مروة ولؤلؤ وصدموا من حقيقى مروة، والصدمة التى أصابت الناس أسعدتنى جدا لأن معنى ذلك أننى أتقنت الدور فى البداية وصدقوا حبها للؤلؤ، وفى مشهد المواجهة أردت أن يحتار الناس هل هى ندمت بالفعل أم لا، ونهاية المسلسل ضايقتني ولكن لؤلؤ استطاعت أن تحصل على حقها، والفنانة مى عمر أكدت إن النهاية أبكتها وشعرت أن انتقام لؤلؤ كان زيادة".

وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.