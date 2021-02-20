نواف العلي يعلن انفصاله عن فنانة مصرية بعد زواج 9 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان الكويتي نواف العلي، انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري.

وكتب العلي عبر "ستوري إنستجرام": "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

وتزوج نواف العلي وهبة الدري عام 2012، وأنجبا "بدر" عام 2014، و"فهد" عام 2017.

يذكر أن الفنان الكويتي نواف العلي، تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنه الأول "عبد العزيز"، وتُعد الفنانة هبة الدري زوجته الثانية ، وتزوج منها في 12 ديسمبر 2012 وأنجب منها "بدر" و"فهد".