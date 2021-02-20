رحمة حسن تزور الأهرامات وجيهان خليل مع الحصان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا فريد شوقي

ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بإطلالة شبابية جديدة فاجأت بها متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العمل الجاد في صمت.. دع النجاح يحدث ضوضاء".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني نجلة الفنان عاصي الحلاني، صورة لها مع والدتها خلال تواجدهما في دبي، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها وهي تقود دراجة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة.. أجمع اللحظات الجميلة".

جيهان خليل

الفنانة جيهان خليل، ظهرت بجانب حصان وهي تمسك لجامه، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف وهي تمسك "البلايين" في يدها من أمام أحد الأماكن الترفيهية، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جديد".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك أشياء تحبها المرأة أكثر من الكعب العالي.. شكرا جزيلا".

صبا مبارك

الفنانة صبا مبارك نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لاحظ لنفسك.. أنت كافي.. الناس في حياتنا ليسوا هناك لإكمالنا أو لملء الفراغ.. الناس هناك لمشاركة الرحلة أو حتى أميال قليلة منها.. لا أحد هو مصدر سعادتك، كن لطيفا مع نفسك".

ريا أبي راشد

ظهرت الفنانة ريا أبي راشد، وهي تطعم الزرافة داخل حديقة للحيوانات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان لدينا عائلة رائعة.. بالتأكيد سنعود لرؤية المزيد قريبًا".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة لها من أمام الأهرامات عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رشاد

الفنان محمد رشاد نشر أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي جاي كله خير بإذن الله.. دعواتكم".