فن ومشاهير

محمد صلاح يكشف عن متابعته لهذا المسلسل في الفترة الحالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف النجم العالمي المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي والمنتخب الوطني لكرة القدم، عن متابعته لمسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي يعرض حاليا على منصة "شاهد vip".

ونشر صلاح، مقطع فيديو أثناء متابعته لحلقات المسلسل الذي يقوم ببطولته النجمين هشام ماجد وشيكو؛ وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، وتنضم النجمة للجزء الثاني من العمل الذي أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا