محمد صلاح يكشف عن متابعته لهذا المسلسل في الفترة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف النجم العالمي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني لكرة القدم، عن متابعته لمسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي يعرض حاليا على منصة "شاهد vip".

ونشر صلاح، مقطع فيديو أثناء متابعته لحلقات المسلسل الذي يقوم ببطولته النجمين هشام ماجد وشيكو؛ وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، وتنضم النجمة رانيا يوسف للجزء الثاني من العمل الذي أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.

