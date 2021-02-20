نادين نسيب نجيم تحقق رقماً خيالياً… “قريباً مليار”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حققت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رقماً خيالياً حول العالم بعدما تخطى عدد مستخدمي “الفلتر” الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 900 مليون مستخدم حول العالم.

عبّرت نجيم عن سعادتها بهذا الرقم القياسي بتغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “900 مليون! قريباً مليار. شكراً لكم على استخدام الفلتر الخاص بي”.

يذكر أنه ولدت الفكرة بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي تأذّت منه نجيم بشكل كبير فرادوتها فكرة “الفلتر” لتغطية آثار الندوب على وجهها من الإصابة، ومن هنا جاءت فكرة الفلتر للحفاظ على الملامح الأساسية قدر الإمكان منها الشامة والعينان.