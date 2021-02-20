شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : لا تشغلنى الألقاب.. وابنته دنيا تدير الحوار فى "واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامى عمرو الليثى عن سعادته بلقاء الفنان صلاح عبد الله فى منزله بعد سنوات طويلة من آخر لقاء بينهما، وشاركته الحوار دنيا صلاح عبد الله وهى البنت الكبرى له ولأول مرة ستقوم بمحاورة والدها. وقال الفنان الكبير صلاح عبد الله إنه تفاجأ بمشاركة دنيا صلاح عبد الله الحوار مع الإعلامى الكبير عمرو الليثى.





وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن "هناك أكثر من لقب محبب له منهم عم صلاح عبد الله، والفنان القدير، وأنا ماعنديش تحفظ على الألقاب، وأول موقف حصل لى فى فيلم (دم الغزال) مع وحيد حامد وإصراره على كتابة الفنان القدير صلاح عبد الله على تتر الفيلم، وأنا عمرى ما حسيت بالنجومية وأنا ممثل ولا أشغل بالى بالألقاب".

وكشفت دينا ابنته عن لقب خاص وهو "صاصا" وهو لقب محبب داخل البيت، وأكد صلاح عبدالله: "هذا اللقب كان من اختراع ياسمين عبد العزيز وغادة عادل قالتلى أستاذ عم صلاح".





وأضاف صلاح عبد الله: "الإعلامى الكبير مفيد فوزى أبلغنى أنه نفسه يطلع معايا ببرنامج (سطوح عم صلاح)".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "جمال الحريم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.