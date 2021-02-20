شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: أنا قوية من جوايا لكن كل فترة يجينى تفكير يداهمنى بإنى أسيب المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن تعرضها لمشاكل في بدايتها الفنية، قائلة: "اتحاربت في الأول بس وكان في مشاكل لما بقيت اشتغل في مصر، ونقابة الموسيقيين منعونى من الغناء لتكرار ظهورى في أكثر من مناسبة، وإتاحة الفرص لمطربات اخريات، واضطررت وقتها أرفع قضية وكسبتها".

وأضافت سميرة سعيد: "أنا قوية من جوايا لكن كل فترة يجينى تفكير يداهمنى بأني أسيب المجال، وطول الوقت أشوف صوتى اختلف وشكلى اختلف، وباخد الرد الفعل من الناس ومن التسجيلات، وأنا يوم لما أحس انى مش قادرة خلاص أو مبقتش زى الأول مش هستنى حد يقولى حاجة".

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة على مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا سميرة سعيد