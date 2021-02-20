شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر : مسلسل لؤلؤ أهم تجربة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة مي عمر : "شخصية سنية التى قدمتها فى مسلسل لؤلؤ هى شخصية جريئة وردودها دائما صادمة وهى عكس شخصيتى فى الحقيقة تماما، فأنا شخصية صامتة"، وعن زوجها المخرج محمد سامى قالت: "هو ساعدنى كثيرا ولكن الذى قدم مسلسل لؤلؤ هى شركة سينرجي وبشكرهم على ثقتهم فيا، ومحمد سامى وقف فى ظهرى وساعدنى بكل ما يستطيع، وطالما هو موجود فى حياتى فبالتأكيد سيساعدنى وليس شخص آخر".

وأضافت مي عمر، أثناء استضافتها فى برنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "هناك الكثير من التعليقات حول ملابس لؤلؤ، فلؤلؤ هى نجمة فى الوطن العربى وهذه الملابس هى الأنسب للشخصية ودائما أبحث عما يليق على أكثر من البراندات، فهناك الكثير من الملابس البسيطة التى تم تفصيلها وكانت شيك".

وتابعت مي عمر: "هناك الكثير من الجمهور اتصدموا من إن مجدى هو من قام بقتلى حتى والدى علق أن نفسيا لا يصح أن مجدى يكون قاتلا، لأنه شخصية معطاءة فالكل لم يكن يعرف الحقيقة وتفاجأوا، وبالنسبة لى خيانة الصديقة كانت الأصعب لأنها لم تكن صديقة فحسب بل كانت أخت، فكانت صدمتها كبيرة، ومسلسل لؤلؤ يعد أهم تجربة فى حياتى".

وعن الانتقاد الذى تعرضوا له بسبب تتر المسلسل المكتوب فيه قصة مى عمر وإشراف على الكتابة والإخراج محمد سامى، قالت: "ما المشكلة أن يكون المسلسل قصتى، فالكثير من الفنانين فى الخارج تكون أعمالهم قصتهم، فأنا بحثت على الكثير من السيناريوهات ولم أجد سيناريو مناسب، وكذلك فكرة الإشراف على الكتابة والإخراج موجود فى الكثير من الأعمال، ولم أر الأمر غريبا"، وأضافت: "مسلسل الفتوة كان من أفضل المسلسلات التى قدمتها فأنا أحب تلك الحقبة الزمنية".

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.