شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : عمرى ما أذيت حد ولا اتكلمت عن شخص بشكل وحش "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير صلاح عبد الله إنه يحمد ربنا على محبة الناس له في كل مكان، مشيرا إلى أن عمره في حياته ما أذى حد ولا يتحدث وحش عن شخص. وأضاف صلاح عبدالله خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، وأدارت اللقاء ابنته دنيا مع الليثى، أن "الفنان محمد رياض طوال الوقت يقول لى نفسى أقابل حد مش بيحبك، وبصراحة معنديش رغبة الانتقام من حد".









وقال الإعلامى عمرو الليثى عن الفنان صلاح عبد الله خلال تقديم برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "إن ضيفى فى هذه الحلقة هو أستاذ تمثيل من العيار الثقيل، فنان الأدوار الصعبة والسهلة والغريبة والمختلفة، وهو نجم متفرد فى عالم الإبداع بقدرته على التقمص وإحساسه الصادق وموهبته الاستثنائية، ممكن يضحكك ببساطة ويفزعك ببراعة ويبكيك بمهارة".

وتابع الليثى: "مع كل دور قام بتأديته صنع داخل قلوبنا مساحة من الحب لشخصيته قبل فنه وتلقائية قبل قدراته وإمكانياته"، وقامت ابنة الفنان صلاح عبد الله المذيعة دنيا صلاح بمشاركته الحوار.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "جمال الحريم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين .