سميرة سعيد : مش ممكن أصرف على راجل وهكون مبسوطة لو ابنى تزوج وأنا عايشة

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن حياتها الشخصية وتربيتها لابنها شادى قائلة: "أنا بدأت أتعود على الوحدة، وعمرنا ما هنقدر نستغنى عن الحب والحنان لغاية آخر نفس فى حياتنا".

وأضافت سميرة سعيد: "تجاربى مع الرجل طلعت بيها إن لو مفيش احترام ومودة بلاها العلاقة أفضل وكمان لو العلاقة مش متكافئة"، وعن إمكانية أن تصرف على رجل قالت: "لا طبعا محبش أصرف على رجل، ولكن لو هو مش قادر يصرف عليا وأنا مقتدرة ممكن أصرف على نفسى وهو يصرف على نفسه طلاما في احترام".

وعن ابنها شادى قالت سميرة سعيد: "أنا طلعته إنسان محترم وزرعت شوية قيم جواه وإزاى يحترم والدته وأصدقاءه والمرأة بشكل عام، ويكون إنسان يقدر يواجه المجتمع".

وعن التفكير في زواج ابنها قاتل سميرة سعيد: "أكيد بحلم أجوزه وأكيد هكون مبسوطة لو اتجوز وأنا موجودة في الحياة، بس هو عنده 25 سنة ولسه مبدأش حياته العملية بشكل واضح عشان بيدور في كذا حاجة لسه، ولازم يقدر يواجه الحياة ويبدأ يكسب فلوس وينتج ويفتح بيت عشان يبقى راجل مسئول".

وعن منح ابنها الجنسية المصرية قالت سميرة سعيد: "شادى لم يحصل على الجنسية المصرية لأن لديه جنسيتين المغربية والأمريكية فمينفعش ياخد الجنسية التالتة للأسف".