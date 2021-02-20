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شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد : مش ممكن أصرف على راجل وهكون مبسوطة لو ابنى تزوج وأنا عايشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن حياتها الشخصية وتربيتها لابنها شادى قائلة: "أنا بدأت أتعود على الوحدة، وعمرنا ما هنقدر نستغنى عن الحب والحنان لغاية آخر نفس فى حياتنا".
وأضافت سميرة سعيد: "تجاربى مع الرجل طلعت بيها إن لو مفيش احترام ومودة بلاها العلاقة أفضل وكمان لو العلاقة مش متكافئة"، وعن إمكانية أن تصرف على رجل قالت: "لا طبعا محبش أصرف على رجل، ولكن لو هو مش قادر يصرف عليا وأنا مقتدرة ممكن أصرف على نفسى وهو يصرف على نفسه طلاما في احترام".
وعن ابنها شادى قالت سميرة سعيد: "أنا طلعته إنسان محترم وزرعت شوية قيم جواه وإزاى يحترم والدته وأصدقاءه والمرأة بشكل عام، ويكون إنسان يقدر يواجه المجتمع".
وعن التفكير في زواج ابنها قاتل سميرة سعيد: "أكيد بحلم أجوزه وأكيد هكون مبسوطة لو اتجوز وأنا موجودة في الحياة، بس هو عنده 25 سنة ولسه مبدأش حياته العملية بشكل واضح عشان بيدور في كذا حاجة لسه، ولازم يقدر يواجه الحياة ويبدأ يكسب فلوس وينتج ويفتح بيت عشان يبقى راجل مسئول".
وعن منح ابنها الجنسية المصرية قالت سميرة سعيد: "شادى لم يحصل على الجنسية المصرية لأن لديه جنسيتين المغربية والأمريكية فمينفعش ياخد الجنسية التالتة للأسف".
النجمة سميرة سعيد
سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد
سميرة سعيد ووفاء الكيلانى
وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.
وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.