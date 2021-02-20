شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: نوعية دويتو "بقالى كتير" الأولى عالميا ولم أتردد لحظة فى الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة كارول سماحة، إن فكرة العمل مع الفنان الكبير هانى شاكر، هي فكرة ساحرة وعظيمة، مضيفة أن مخرجة العمل بتول عرفة من قالت إنه من الممكن الدمج بين الأغنية التي تغنيها مع أغنية الفنان هانى شاكر، متابعة أنها لم تتردد لحظة على الموافقة على دويتو بقالى كتير، وكذلك أمير الغناء العربى لم يتردد لحظة للموافقة، مؤكدة أن هذا النوع من الدويتو للاثنين من المطربين لا يقوما بالغناء سويا، ولكن الدراما هي التي تجمعهما يجرى عمله للمرة الأولى بالعالم.

وتابعت سماحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أنها سعيدة للغاية بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلمها بالصدفة، والذى كان من المقرر أن يعرض بمصر ولكن أزمة كورونا منعت ذلك، وكانت تتمنى عرضه في مصر، مضيفة أنها كانت تغنى للحب في الفالتنين بدار الأوبرا المصرية.

من جانب أخر، كان أمير الغناء العربى هانى شاكر قال لـ الخليج 365، إنه سعيد بتجربة كليب "بقالى كتير" و"شكرا" مع كارول سماحة، مؤكدا أن تلك التجربة هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى، وقدمت بشكل جديد ومختلفة، مضيفا أنه يحب المخرجة بتول عرفة بشكل شخصى، وأنها استطاعت أن تخرج منه ومن كارول سماحة أداءً تمثيليًا رائعًا وقدمت حدوتة رائعة، مشيرا إلى أنه وافق بدون تردد على المشاركة فى التجربة، خاصة أن كارول سماحة مطربة وممثلة هايلة.