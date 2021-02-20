شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى صورة جديدة من كواليس تصوير "أنا قدها": مع موسيقيى مصر الرائعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أنغام عن صورة من كواليس تصوير كليب أغنيتها التى طرحتها مؤخرا بعنوان "أنا قدها"، ضمن حملة "100 مليون صحة"، خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وزيع مادى، ميكس وماستر خالد سند.





ونشرت أنغام الصورة مع طاقم العمل وصناع الأغنية، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "يوم تسجيل أنا قدها.. مع موسيقيين مصر الرائعين".





من ناحية أخرى، انتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".





فى سياق آخر، عبرت النجمة أنغام مؤخراً عن حبها الكبير لأغنية النجم محمد ثروت "يا مستعجل فراقى" وأثنت على ألحان صديقها رحيم، قائلة: "الله الله إيه الجمال والروعة دي يا بختك يا رحيم لحنت للصوت العظيم استاذنا محمد ثروت".