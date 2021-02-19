شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد عن تصريحات هانى مهنا: الزواج له أسراره والجهر بالتفاصيل حاجة مش كويسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن قصص زواجها مرتين وانفصالها، قائلة: "زواجى الأول لم يكن بموافقة كل الأهل لكن تانى مرة الكل كان موافق".

وأضافت سميرة سعيد: "زواجى الأول كان من الموسيقار هانى مهنا عام 1990 وانفصلنا بعد 4 سنوات، وتزوجت من مصطفى النابلسى والد ابنى شادى بعد انتهاء العدة بشهر، وانفصلنا أيضا بعد 4 سنوات.

وعن تصريحات هانى مهنا الأخيرة عنها، قالت سميرة سعيد: "أنا مش بحب الكلام فى الأمور الشخصية، وأنا أفتكر إنى اتكلمت على زواجى منه مرة أو مرتين بالكتير، وأنا نادرا لما أتكلم وده اللى اتربيت عليه إننا مش بنقول أسباب الزواج أو أسباب الانفصال، والزواج في حد ذاته له أسراره وخصوصيته، والشخصين فقط اللى بيكونوا عارفين أسبابه ومسبباته ، والجهر بالتفاصيل حاجة مش كويسة.

وأضافت سميرة سعيد: "أما زواجى الثانى من والد ابنى شادى، احنا بينا رابط أبدى وهو ابننا، بالإضافة أنه في احترام متبادل طول الوقت وعلاقة طيبة وهو الحقيقة رجل طيب ومتربى، واحنا لما ننفصل سوا لظروف الحياة هو عايش في أمريكا وأنا عايشة في المغرب، واحنا عمرنا ما اتكلمنا على انفصالنا أبدا وتربطنا علاقة طيبة وولاده بعتبرهم ولادى وهم أخوات شادى أيضا وزوجته سيدة فاضلة وبقينا اصحاب".

النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد ووفاء الكيلانى

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.