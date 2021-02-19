شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر : كل عناصر النجاح لدينا فى مصر وحاولنا تقديم عمل أفضل من المسلسلات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة مى عمر، أثناء استضافتها في برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "عندما بدأنا التجهيز لمسلسل لؤلؤ شغلنا فكرة متابعة الجمهور للمسلسلات التركى وبحثنا عن أسباب نجاحها، فالديكورات والملابس والقصة من أسباب نجاحها، ونحن نمتلك عناصر ناجحة جدا فقررنا عمل مسلسل لا يقل عنهم، واهتمينا بكل العناصر".

وأضافت مى عمر: "في البداية سمعت بعض الشائعات التى تقول إن المسلسل هو قصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب وبالتأكيد هذا الأمر ليس حقيقيا، وأعتقد أن سبب الشائعة أن لؤلؤ بطلة المسلسل هى نجمة فى الوطن العربى والنجمة شيرين عبد الوهاب كذلك"، وتابعت: "من أصعب المشاهد مشاهد المواجهة بينها وبين مروة صديقتها ومشاهد الحفلات"، وعن أغنيتها مع أكرم حسنى قالت: "أنا وأكرم أصدقاء منذ زمن والأغنية التى قدمناها فى المسلسل لذيذة جدا ولم تكن وليدة اللحظة، وهى أكثر الأغانى التى أتعبتنى بسبب كلماتها".

وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.