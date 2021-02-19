شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: أول حب ليا كان عندى 5 سنين وحبيت بلجيكى فى فرح أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن قصص الحب التي عاشتها منذ طفولتها حتى فترة المراهقة، قائلة: أول حب كان عندى 5 سنين وكان اسمه عتمان وساكن جنبنا وكنا نروح لغاية المدرسة ماسكين ايد بعض، بس شكلها كانت من طرف واحد ومكنش هو حاسس بحاجة".

وأضافت سميرة سعيد:" تانى حب ليا كان من شخص بلجيكى لما حضرت فرح أخويا أنيس في بلجيكا، بس برده شكله كان حب من طرف واحد، وعيشت كمان في فترة المراهقة حب ميؤوس منه اللى هو مستحيل، عشان هو كان صغير وانا لسه بدرس وهو بيدرس ومحصلش لقاء وكان كله في الاحلام كنت عايشة بحب مع نفسى وعلى نفسى".

وتابعت:" اتخطبت لشاب مغربى سنتين ولكن سيبنا بعض لأن العلاقة لم تكن متكافئة في الفكر والثقافة وكنت أنضج منه بكتير، فمكنش ينفع نكمل سوا".

النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد ووفاء الكيلانى

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.