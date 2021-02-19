شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: المصريون ينادونى بأدوار الشر.. وبحب مصر جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان منذر رياحنة، إن المسرح هو أبو الفنون كما أنه يأخذنا إلى أماكن هامة للغاية، موضحاً أن المسرح شيء عظيم بالنسبة للفنان وكذلك الجمهور، كما أنه ينمي أشياء كثيرة داخل الجمهور.

وأضاف الفنان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عببر فضائية TEN، أنه ممثل مسرح في الأساس لأنه المكان الذي يستطيع الممثل أن يخرج طاقته فيه، قائلا: المسرح يدخل الفنان في عالم مختلف.

وتابع منذر رياحنة، أنه قدم عرضا مسرحيا بعنوان "بيت الجنون" ويعد من العروض المسرحية المحببة إليه، كما أنه زار العديد من دول العالم لتقديمه، مشيراً إلى أن أي ممثل يحب المسرح كثيراً.

وأكمل منذر رياحنة: "بحب الجمهور المصري وربنا يعلم وكمان بحب مصر جداً والكلام ده من قلبي، والمصريين بينادوني بدياب ومروان وأسماء لطيفة حتى لو كانت شر بينادوني وهم بيضحكوا، وحاجة جميلة أن حد يناديكي بدور تمثيلي".