شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر : بكيت أثناء هدم منزل لؤلؤ بعد نهاية التصوير وتوقعت نجاح المسلسل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة مى عمر: "نجاح مسلسل لؤلؤ وحصوله على نسب مشاهدة كبيرة هذا الأمر جعلنى قلقة ومتوترة من القادم، فلا بد أن أقدم أعمالا على نفس المستوى وأفضل، وأنا كنت متوقعة نجاح المسلسل وكان لدى إيمان وثقة بالله ولكن الله أكرمني أكثر مما توقعت، فقد قدمت العديد من الأدوار فى أعمال أخرى ولكن للمرة الأولى أكون مسئولة عن عمل وهذه مسئولية كبيرة جدا، وكنت أحمل هم كل ورقة فى موقع التصوير، لدرجة أننى بكيت عندما قاموا بهدم منزل لؤلؤ بعد نهاية التصوير".





وأضافت مى عمر، أثناء استضافتها فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "فكرة ظهوري كمطربة كانت فكرة جديدة ومختلفة، وأحببت فكرة وجود أغانى فى الحلقات، وقد تعلق بها الكبار والأطفال، وكان من أكثر الأمور المخيفة بالنسبة لى أن الجمهور يشعر أن الصوت لم يركب على الصورة، وعندما عرض الكثير من الناس تخيلت أنه صوتى وهذا الأمر أسعدني جدا".





وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.