شكرا لقرائتكم خبر عن "هنادى عبد الظاهر".. هنا الزاهد تكشف عن الحدوتة الثانية من "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن عرض الحدوتة الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc، وستكون بعنوان "المتخصصة" وتؤدى من خلالها شخصية "هنادى عبد الظاهر".

ونشرت هنا، برومو الحدوتة الثانية، عبر حسابها على انستجرام، وظهر معها من خلال البرومو الفنان الشاب أحمد سلطان، صحبته بتعليق: "الحدوتة التانية بكره (المتخصصة).. دى من أكتر الشخصيات اللى بحبها وتعبت فيها جدا ويارب تعجبكم.. هنادى عبد الظاهر".



هنا الزاهد

المسلسل أول بطولة مطلقة للنجمة هنا الزاهد، ويحتوى على 9 حكايات منفصلة كل قصة تعرض فى 5 حلقات، وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة.

ويشارك هنا الزاهد فى كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك فى بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك فى بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك فى بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك فى بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.





مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد على قناة dmc يوميا، وعرض الأسبوع الماضى، أول حكاية من حكايات المسلسل والتى حملت اسم "ساندى كراش"، وقام ببطولتها إلى جانب هنا، الفنان محمد الكيلانى.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.