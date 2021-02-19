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شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد : عمرى ماحسيت بالغربة وفى 30 سنة عدت من عمرى زى الهوا "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن كواليس حياتها ما بين مصر والمغرب، قائلة: "أنا عمرى ماحسيت بالغربة وطول الوقت عندى تحفظ على الكلمة دى، وليا ناس بحبهم زى ما بحب إخواتى وأهلى".
وأضافت سميرة سعيد: "ليا كمان واحدة صديقة بكلمها لما أكون مضايقة ولما تخلص المكالمة بكون بضحك خلاص وهى صديقتى من 14 سنة، وبجد مصر فيها كم من الحب والود والعطاء بيدى لأى حد يجى من بره مشوفتهوش في مكان تانى".
وتابعت سميرة سعيد: "بحس إن الحياة اتسرقت منى واتخطفت، وفي 30 سنة من عمرى عدت بسرعة، وأنا منغلقة بزيادة، وبثق فى الناس اللى أثق فيهم وبس، بحيث أكون مؤتمنة على أسرار ليا ومش إننا نتخانق فيروح يحكى كل حاجة قلتها".
النجمة سميرة سعيد
سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد
سميرة سعيد ووفاء الكيلانى
وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.
وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.