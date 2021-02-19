سميرة سعيد : عمرى ماحسيت بالغربة وفى 30 سنة عدت من عمرى زى الهوا "صور"

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن كواليس حياتها ما بين مصر والمغرب، قائلة: "أنا عمرى ماحسيت بالغربة وطول الوقت عندى تحفظ على الكلمة دى، وليا ناس بحبهم زى ما بحب إخواتى وأهلى".

وأضافت سميرة سعيد: "ليا كمان واحدة صديقة بكلمها لما أكون مضايقة ولما تخلص المكالمة بكون بضحك خلاص وهى صديقتى من 14 سنة، وبجد مصر فيها كم من الحب والود والعطاء بيدى لأى حد يجى من بره مشوفتهوش في مكان تانى".

وتابعت سميرة سعيد: "بحس إن الحياة اتسرقت منى واتخطفت، وفي 30 سنة من عمرى عدت بسرعة، وأنا منغلقة بزيادة، وبثق فى الناس اللى أثق فيهم وبس، بحيث أكون مؤتمنة على أسرار ليا ومش إننا نتخانق فيروح يحكى كل حاجة قلتها".