شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد : عندى عقدة من الضلمة ولما بكون مخنوقة بحبس نفسى واسمع مزيكا عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سميرة سعيد ضيفة في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، وتحدثت عن العُقَد التي تعانى منها في الحياة وما الذى تفعله عندما تشعر بالضغوطات، قائلة: "أنا عمرى ما روحت لدكتور نفسانى ولو إنه مش عيب لو حد راح، وأنا لما بحس بالضغوطات بقفل على نفسى الأوضى وبسمع مزيكا بصوت عالى وبعمل حركات مجنونة وارقص عشان اطلع الطاقة السلبية". وأضافت سميرة سعيد: "من هواجس الحياة اللى عيشاها إنى محتاجة اطمئن على ابنى أكتر وأفضل أحس إنى قادرة أكمل حياتى بصحة كويسة، ويا رب يفضل الواحد يقدر يمشى على رجليه لآخر لحظات حياته". وتابعت سميرة سعيد: "أنا عندى عقدة من الضلمة، وأحب أشوف كل حاجة قدامى واضحة، وأنا إنسانة خجولة جدا وبتكسف ومش منفتحة خالص ومبقدرش أخد على حد بسهولة".

النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد ووفاء الكيلانى

وطرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وحققت مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.