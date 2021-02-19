شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لـ"الخليج 365": أنا بخير ومش بصور حاجة دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم الكبير لطفى لبيب جمهوره على حالته الصحية حاليا، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه بخير ويتواجد داخل منزله، وحالته مستقرة ولم يقم بتصوير أي عمل فنى خلال هذه الفترة .

وقدم الفنان الكبير لطفى لبيب آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، حيث شارك فى بطولة مسلسل "رجالة البيت"مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، وذلك رغم ظروفه الصحية ومعاناته من إصابته بجلطة فى المخ تسببت فى تعطيل الجانب الشمال فى جسمه بالكامل، خاصة وأنه يرفض فكرة الابتعاد عن التمثيل والاعتزال.

واختار لبيب بالاتفاق مع صناع المسلسل الظهور فى مشاهده جالساً فى كل المشاهد التى قدمها والتى كانت قليلة للغاية لم يتخطى عددها 20 مشهدا، خاصة أن المشاهد لم تتطلب أى حركة للشخصية التى قدمها وهى "الجد خميس" المقيم مع "تيمون وبومبا" فى المنزل.

وقال مؤخرا الفنان الكبير لطفى لبيب إنه ينتمى لمحافظة بنى سويف ونشأ وتربى فى الصعيد حتى نهاية المرحلة الثانوية، وكشف الفنان الكبير لليوم السابع أسرار بداياته وأسباب تأخر شهرته عن باقى زملائه.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه لم يكن هناك أحد من أفراد أسرته يمتلك موهبة فنية سوى خاله «ديمترى لوقا» الذى كان مخرجا إذاعيا ويشغل منصب مراقب عام المسلسلات بالإذاعة.