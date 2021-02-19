محمد رمضان مع التماسيح للمرة الثانية من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر الفنان محمد رمضان، للمرة الثانية مع "التماسيح" من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "موسى".

ونشر رمضان، صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها نائما على ظهر أحد التماسيح، بينما يضع تمساحا آخر على رأسه، وعلّق: "موسى.. رمضان 2021.. إنتاج تامر مرسي، وتأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.. ثقة في الله نجاح".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.