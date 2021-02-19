خاص| مؤلف مسلسل "لؤلؤ" يكشف حقيقة تعاقده على الجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد مهران، مؤلف مسلسل "لؤلؤ"، حقيقة تعاقده على تقديم جزء ثاني من العمل الذي انتهت آخر حلقاته أمس الخميس، وعُرض على قناة ON.

وقال "مهران" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أتعاقد حتى الآن على جزء ثاني من المسلسل، ولا أعلم شيئا عنه، ومحدش بلغني إن فيه جزء ثاني من الشركة المنتجة".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر وغيرهم.

"لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، وتأليف شركة سينرجي.