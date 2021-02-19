"اتلم وكفاياك عيب".. موال صعيدي للرد على تامر أمين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح فنان الصعيد محمد البنجاوي، موالا يحمل اسم "كفاياك عيب يا تامر"، وذلك للرد على تصريحات الإعلامي تامر أمين عن "الصعايدة"، والتي قال فيها بحلقة أمس الخميس من برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن "عددا كبيرا من الأسر في الريف وفي الصعيد بيخلفوا البنات ويشحنوهم للقاهرة ومحافظات تانية عشان يشتغلوا خادمات في البيوت".

وتقول كلمات موال "كفاياك عيب يا تامر": "بتعيد وتزيد وناصب للكلام سامر، وتعيب في أهل الكرم والأصل وتغامر، مين اللي يقدر على نخوتنا يا تامر، إيه قدرك على الصعيد بطل إهانة وذّم، ده كلام ريسنا حفظينه في عقولنا صّم، نفدي بلاد الكرامة بالحياة والدم، جمّلها واتلّم كفاياك عيب يا تامر".

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

ومن جانبه؛ تقدم الإعلامي تامر أمين، باعتذار لكل أهالي الصعيد عما بدر منه تجاههم بتصريحات خلال برنامجه على قناة "النهار"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للقناة.