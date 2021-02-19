أول تعليق لمصطفى درويش بعد تعرضه للنصب في 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان مصطفى درويش، في أول إطلالة له عقب تعرضه للنصب عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.

ونشر "درويش" صورته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مع لوحة بعنوان إحنا نخض مانتخضش".

وكان مصطفى دوريش، قد تعرض للنصب من قبل شخص أجّر مطعما له مقابل 5 ملايين جنيه، وادعى أنه صاحب المطعم، حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تبين ملكيته له.

وقال درويش، في بيان صحفي، إن ذلك الشخص زوّر العقود الخاصة بالمطعم وتراخيصه، ثم اكتشف الأمر بمحض الصدفة، ليحرر محضر نصب ضده في قسم الشرطة التابع له، مطالبا بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة.

يذكر أن الفنان مصطفى درويش تعاقد على المشاركة في مسلسل "زي البيت الوقف"، الذي يقوم ببطولته زينة وأحمد السعدني وصابرين، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث يجسد من خلاله شخصية "إبراهيم كراكيبو" وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.