فن ومشاهير

بالفيديو – إليسا تمضي وقتاً ممتعاً على الثلج… “لبناني حبيبي”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 9:49 مساءً

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو لها وهي تتمتع ببياض الثلج على جبال لبنان. وعلّقت على الفيديو بالقول: “لبناني، حبي، وكل شيء في حياتي ونجمي”.

يذكر أن عاصفة قوية ضربت لبنان ما أدى إلى تساقط الثلوج على كافة قمم جبال لبنان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من كافة المناطق ما أضفى بعض الإيجابية في نفوس المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها اللبنانيين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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