شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تنشر صورة من ندوتها فى ”الخليج 365”.. وتعلق: سعدت بلقائى معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المطربة المغربية جنات، بـ الخليج 365"، بعد ندوتها التي عقدها لها فريق قسم الفن بالجريدة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لها من ندوتها قائلة: "من ندوتي مع الخليج 365 حوار لطيف وفريق عمل رائع سعدت جداً بلقائي بيهم في كيان كبير ومحترم زي الخليج 365 شكراً ليكم جميعاً".





واستضاف قسم الفن بـ"الخليج 365" النجمة جنات في ندوة فنية تحدثت فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميل عادل عبد الله.

وحلت جنات ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” وأجرى معها الزملاء عمرو صحصاح وعلى الكشوطى وعادل عبد الله لقاءً موسعاً أطلقت فيه العديد من التصريحات المهمة التي تنشر تباعاً خلال الساعات المقبلة.

وتحدثت جنات في لقائها مع تليفزيون الخليج 365 عن بداياتها في مصر، ودور الراحلة رتيبة الحفنى والإذاعى وجدى الحكيم في مجيئها إلى مصر، كما كشفت كواليس أول أغنية قدمتها في مصر وهى "افهمنى حبيبى"، وتطرقت للحديث عن علاقتها بزوجها وابنتيها وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب.

وأحيت جنات الأسبوع الماضى حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الحب، وحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا".وأشعلت الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها، "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته"، "بحبك"، "أخدت قرار"، "حب جامد"، "جيالك"، "عيشنى أكتر بيك"، "رايق"، "مساء الجمال"، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.