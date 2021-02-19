شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شرف فى ذكرى ميلاده.. نهاية حزينة للاستثنائى "رئيس جمهورية نفسه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الراحل محمد شرف، الجمعة، والذى يعد من أكثر الفنانين الذين تركوا بصمة داخل وجدان محبى الفن.

الفنان محمد شرف.. موهبته أكبر من الأدوار التى قدمها، وتمتع بخفة ظل كبيرة، وترك بصمة وعلامة مهمة فى الأعمال التى شارك فيها رغم صغر أدواره.

عرفه الجمهور من مسلسل "أرابيسك" مع صلاح السعدنى، وبراعته فى أداء دور "سامبو"، عمل مع كبار النجوم، وإيفيهاته لازالت حاضرة في أذهان الجمهور ، منها فيلم ظرف طارق وإيفيه الشهير: "أنا إنسان، كائن يعيش ويتعايش، أنا رئيس جمهورية نفسي".

لكن بعدما داهمه المرض عاش عاناة شديدة آخر سنوات عمرهبعد إصابته بعدة جلطات فى المخ، وعانى بعد ذلك من مشكلات فى القلب، ومن ثم تركيب جهاز منظم لضربات القلب.

وظهر فى لقاء تليفزيونى مايو 2017 وعليه آثار المرض، قائلا: "خلصت كل فلوسى على العلاج"، مشيرًا إلى أن النقيب أشرف زكى وقف بجانبه وساهم في جمع الأموال من عدد من الفنانين لاستكمال مصاريف علاجه.