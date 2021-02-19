شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر دعائى لكل بطل من أبطال "فى يوم وليلة" قبل عرضه على ON الأحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، والمقرر بدء عرض حلقاته بعد غد الأحد على قناة ON الساعة 7.30 مساء، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، إضافة إلى اجتماع كل الأبطال في بوستر واحد، وجاء ذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الأسبوع قبل الماضى وسيطرت عليه مشاهد الإثارة والتشويق.



بوستر مسلسل فى يوم وليلة

أطلقت شركة سينرجى قبل أيام، أغنية تتر مسلسل "فى يوم وليلة" بصوت المطرب إبراهيم الحكمى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم .

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.



احمد رزق



أيتن عامر



داليا مصطفى



نضال الشافعى



صلاح عبد الله



ولاء الشريف



احمد كرارة



حسنى شتا



محمد جمعة



فى يوم وليلة على قناة on