وفاة الفنان التشكيلي مصطفى الصباغ.. وريهام عبد الغفور تنعيه بهذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي مصطفى الصباغ، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بعد أيام من افتتاح معرضه في دار الأوبرا المصرية.

ومن جانبها؛ نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، مصطفى الصباغ، ونشرت صورة لها معه عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك.. في الجنة يا حبيبي إن شاء الله.. ادعوا له من فضلكم".

معرض مصطفى الصباغ الأخير جاء بعنوان "يقاوم الخبيث.. عندما تتحول المعاناة لفن"، وأقيم بمركز الهناجر للفنون في قاعة آدم حنين، بحضور المخرج المسرحي خالد جلال، الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الأسبق، وسهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور حسن شرارة عميد الكونسيرڤتوار سابقا، الدكتور أشرف شرارة أستاذ غير متفرغ بمعهد الكونسرفتوار، ومجموعة من أصدقاء الفنان ومحبيه، واستمر المعرض لمدة 6 أيام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.