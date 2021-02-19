رسالة محمد العدل لـ تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتقد المنتج محمد العدل، تصريحات الإعلامي تامر أمين عن "الصعايدة"، والتي قال فيها بحلقة أمس الخميس من برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن "عددا كبيرا من الأسر في الريف وفي الصعيد بيخلفوا البنات ويشحنوهم للقاهرة ومحافظات تانية عشان يشتغلوا خادمات في البيوت".

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أضف إلى كل ما سبق أن الخادمات يعملن وهى مهنة وليست إهانة.. وما قلته تنمر يعاقب عليه القانون".

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

ومن جانبه؛ تقدم الإعلامي تامر أمين، باعتذار لكل أهالي الصعيد عما بدر منه تجاههم بتصريحات خلال برنامجه على قناة "النهار"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للقناة.