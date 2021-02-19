محمد عدوية يطرح أغنية "مش بالساهل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان محمد عدوية، أحدث أعماله الغنائية "مش بالساهل" عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات أغنية "مش بالساهل" لمحمد عدوية: "مش بالساهل، نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش".

"مش بالساهل" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج شركة كلمة للإنتاج الفني.