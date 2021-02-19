عمرو عرفة يهنئ أشرف عبدالباقي على "اللوكاندة": أصبحت صاحب مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص المخرج عمرو عرفة على تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي على مسرحيته الجديدة "اللوكاندة"، المقرر عرضها في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر قناة dmc.

وغرد "عرفة": "ألف مبروك يابو الأشارف، دائما تفاجئنا، مجتهد وتعمل في صمت وأصبحت صاحب مدرسة خرجت فعلا أجيال تسطع في سماء الفن".

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.