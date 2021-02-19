"أفشل نهاية في العالم".. تعليقات الجمهور على الحلقة الأخيرة لـ"لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة 40 والأخيرة لمسلسل "لؤلؤ" التي عُرضت أمس الخميس على قناة ON، وشهدت نهاية المسلسل العديد من الأحداث الدرامية، التي أثارت حالة من الغضب الجماهيري بعد عرضها، ويأتي ذلك على الرغم من إشادة الجمهور بالحلقات الأولى للعمل.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الحلقة الأخيرة للمسلسل عبر"تويتر" كالتالي: "محدش طلع أصيل في مسلسل لؤلؤ قد مجدي والله"، "والله نهاية مسلسل لؤلؤ دي في منتهى القرف والهبل"، "أنا غلطانة إني ضيعت وقتي واتفرجت على مسلسل زي مسلسل لؤلؤ ده"، "أنا حزينة على كل دقيقة ضيعتها من عمري على مسلسل لؤلؤ بعد النهاية الحقيرة دي".

ومن بين التعليقات أيضًا: "نهاية مسلسل لؤلؤ أفشل نهاية في العالم"، "بعيدًا عن مسلسل لؤلؤ وحواراته بس أنا عايزة في حياتي شخصية زي مجدي"، "هو قصة مغامرات في أعماق البحار نهايتها أجمد من نهاية مسلسل لؤلؤ"، "أنا حاسة إن مسلسل لؤلؤ ده مسلسل هندي".

وشهدت الحلقة الأخيرة بالمسلسل، عودة (لؤلؤ) مي عمر إلى منزلها بعدما انتهى التحقيق معها وإثبات التهمة على والدها بمحاولة قتلها ومساعدة (نهال) نجلاء بدر، و(داليا) هيدي كرم، لتفاجأ بوجود (بودا) محمد الشرنوبي يعزف على البيانو، ويواجهها بأنه قتل (مروى) مثلما تم الإتفاق معها وأنه علم أنها اتفقت مع (مروى) هدير عبدالناصر أيضًا على قتله إلا أن الأخيرة لم تضع له السم مثلما كانت تخطط (لؤلؤ).

وهدد (بودا) لؤلؤ، بأنه سينتقم منها ويساومها بفيديو اغتصابه لها مقابل إعطائه 30 مليون جنيه وإلا سينشره على النت ويفضحها، لتؤكد له (لؤلؤ) أنه إذا نشر الفيديو سيكون هو متهم باغتصابها، خاصة وأنها تظهر تحت تأثير مخدر، إضافة إلى تهديدها باستعمال السوشيال ميديا لصالحها ويكون هذا ضغط كبير على (بودا) كما أنها ستتقدم ببلاغ بالواقعة.

فيزور (طارق) (نهال) وطليقته (داليا) في السجن ويؤكد للأخيرة أنه سيخبر ابنهما (مالك) أن والدته قد ماتت، بينما يذهب (بودا) إلى (كاميليا) نرمين الفقي، ويعرض عليها حصولها على فيديو اغتصاب (لؤلؤ) وفضحها على السوشيال ميديا حتى يخل لها الجو وتصبح بمفردها على الساحة، وذلك مقابل إعطائه مليون دولار، لتذهب (كاميليا) إلى (لؤلؤ) وتخبرها بما حدث وتعرض عليها مساعدتها.

(مجدى) إدوارد يلجأ إلى (طارق) أحمد زاهر ويخبره بالحقيقة وأن (لؤلؤ) مظلومة، ليذهب (طارق) إلى (بودا) ويضربه ويعرض عليه اعطائه كل الأموال التي يريدها مقابل الحصول على الفيديو، ويعود إلى (لؤلؤ) ويعتذر لها على كل ما حدث منه وأنه مازال يحبها، فيما لم يجد (مجدي) مفرًا من التخلص من (بودا) لحماية (لؤلؤ) التي أحبها طوال الوقت وهي اعتبرته أخا لها، ويذهب إلى (بودا) ويقتله ويحرق اللاب توب وكل الفلاشات الموجود عليها الفيديو ويبلغ عن نفسه.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.